¿Por qué el 'ángel de la muerte' asesinaba a ancianas ingresadas? El posible motivo relacionado con su abuela

Podría pensar que inyectando aire no sufrían

La auxiliar de enfermería Beatriz López, más conocida como 'el ángel de la muerte', fue detenida por el asesinato de Consuelo, una anciana ingresada en el Hospital de Alcalá de Henares. Además, también era sospechosa de, al menos, la muerte de otra pacientes en las mismas circunstancias unos años antes. Sin embargo, al principio, López defendía su inocencia.

Una médica forense explica que la auxiliar "se sometió a un reconocimiento médico forense para determinar su estado mental": "Se mantuvo tranquila y con un discurso dirigido a normalizar todo lo que estaba pasando". La experta afirma que López "no tenía ningún tipo de enfermedad mental" y que "trataba de simular que padecía una psicosis, tipo esquizofrenia, pero no era cierto". "Lo que si tiene son rasgos de personalidad que se consideran psicopáticos como es la suspicacia, la falta de empatía y de culpa".

Por su parte, el abogado de la familia de Consuelo, la fallecida, afirma que la auxiliar "se mantuvo muy firme en su negativa", pero "no daba una explicación alternativa": "Una persona nos dijo que en una entrevista en prisión había confesado que lo había hecho porque no quería que sufrieran estas personas". Por su parte, la médica forense explica que a Beatriz López le marcó el fallecimiento de su abuela materna, a la que estaba muy unida, a consecuencia de una larga enfermedad. "Sintió culpa por no verla el día que falleció, pero sintió paz y estaba agradecida a una doctora que sedó a su abuela en sus últimos momentos de vida y le otorgó una muerte dulce", explica.

Por último, la forense explica que López les reconoció que "había acudido a la biblioteca de prisión para comprender cómo era una muerte por embolia": "Entendíamos que trataba de buscar una explicación que sirviera para corroborar la idea que ella tenía de que eran muertes dulces y sin sufrimiento".