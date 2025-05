Zaida Cantera, contra Mazón: "Me parece grotesco que ponga una sonrisa cuando le preguntan por la DANA, es una falta de respeto total"

"Una persona con el mínimo de decencia o vergüenza no le saldría una sonrisa de burla, como si no supiera todavía a estas alturas la gravedad del asunto", critica Cantera en laSexta Xplica.

Zaida Cantera, sobre la investigación del apagón: "Deberíamos esperar a que los técnicos aclaren qué ha pasado, no los políticos", exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, carga en laSexta Xplicacontra el presdient de la Generalitat, Carlos Mazón; que ha sonreído en el aeropuerto cuando los periodistas le han preguntado por la DANA del 29 de octubre y ha justificado su ausencia de respuesta diciendo que tenía un vuelo a Nueva York.

"Me parece grotesco", se muestra contundente la exmilitar. "Me parece grotesco que en una situación en la que hay 228 muertos, cuando le pregunten, haya una sonrisa. Me parece una falta de respeto total, y más sabiendo el trasfondo", agrega.

"Una persona con el mínimo de decencia o vergüenza no le saldría una sonrisa de burla, como si no supiera todavía a estas alturas la gravedad del asunto", critica Cantera en el vídeo principal de la noticia, donde también carga contra la actitud de algunos "eurodiputados del Partido Popular".

"Que hicieran una peineta a los manifestantes, que eran familiares de la DANA, solo nos indica que estaban desinformados sobre los manifestantes. Hay muchos del PPE que se avergüenzan de lo que pasó el 29 de octubre", afirma.