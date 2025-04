Zaida Cantera, sobre la investigación del apagón: "Deberíamos esperar a que los técnicos aclaren qué ha pasado, no los políticos"

En Al Rojo Vivo, Zaida Cantera —exportavoz de Defensa, además de expresidenta de la OTAN— se ha pronunciado sobre el debate en torno a las causas del apagón que dejó a oscuras a España y Portugal el pasado lunes. "Entiendo esa especie de pornografía informativa que tenemos los seres humanos por conocer hasta el último detalle de lo que ha pasado, pero creo que deberíamos esperar a que los técnicos aclaren lo ocurrido, y no los políticos", ha señalado.

Cantera también ha opinado sobre la entrevista de hemeroteca del año 2021, cuando la actual presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, fue entrevistada por Susanna Griso en Espejo Público. En aquella ocasión, Corredor negó que en España pudiera producirse un apagón eléctrico: "En España no puede pasar", dijo entonces. Una declaración que ahora le reprochan, tras el colapso del sistema que dejó a España y Portugal casi un día entero sin luz.

Sobre esas declaraciones, Cantera ha comentado: "Cuando Beatriz Corredor se sentó en esa mesa y aseguró que nuestro sistema no iba a irse a cero, que llevaba más de 40 años siendo robusto, yo no habría utilizado la palabra 'imposible'. En lenguaje técnico, lo correcto habría sido decir 'improbable'. Pero es cierto que, en las visitas que he hecho al centro de Redeia, los técnicos siempre han insistido en que esa probabilidad era infinitesimal".

Por todo ello, Cantera ha pedido "confianza y paciencia" hasta que los técnicos concluyan su investigación y puedan ofrecer una explicación fundamentada sobre lo sucedido.