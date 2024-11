José Yélamo ha puesto en tela de juicio las mentiras de Mazón sobre la comida que tuvo con una periodista el mismo día que Valencia se estaba inundando por el paso de la DANA. El president de la Generaltiat ha asegurado que tuvo esa comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión autonómica y que mientras se estaba informando de todo lo que pasaba en la región.

Tras esta declaración, Yélamo plantea lo siguiente: "¿Si era una comida de trabajo por qué no lo supimos antes? ¿Por qué hemos tenido que esperar nueve días? Hay muchos interrogantes que giran sobre esta gestión".

En relación a estas cuestiones, Marina Valdés le ha preguntado y su respuesta no ha sido nada clara: "Como algunos otros bulos que veo que van diciendo y no he tenido más remedio que salir. Han dicho cosas que rozan el machismo y que no tienen sentido con toda la problemática, con todo lo que nos estamos dedicando ahora mismo".