El Gran Wyoming reflexiona en laSexta Xplica acerca de cómo, en cuestión de días, la líder del PP extremeño, María Guardiola, ha pasado de referirse a Vox como "un partido racista, xenófobo, machista" a pactar con la formación de extrema derecha.

"Lo que no puede ser es que un partido sea racista, xenófobo, chungo y, ya si me apuras, corrupto y demencial, y que en la comunidad estés pactando", critica el presentador, que agrega: "Entonces dijeron 'no, a ver, estos señores son constitucionalistas', que no lo son".

"No lo son", insiste Wyoming, que sostiene que "estos señores aceptan las reglas del juego, pero en su ideario tienen cosas que van radicalmente en contra de la Constitución".