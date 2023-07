Wyoming reconoció que no le gusta que lleven políticos a El Intermedio para hacer entrevistas y explicó el motivo: "Yo no soy periodista, y yo quisiera que Sandra hiciera las entrevistas porque ella sabe hacer las preguntas con enjundia". "Yo no relativizo, yo tengo una opinión formada de la gente y hay gente que pienso que son verdaderos delincuentes, gente corrupta, gente a la que le importa un carajo los ciudadanos y que les da igual si sus decisiones van a hundirles la vida a la gente", manifestó.

Además, el presentador también dijo que prefiere no comer con líderes políticos: "Tú comes con un político y te puedes hacer amigo, por lo que ya no hablas igual de él". "Yo he vivido una situación en la que una persona determinada había dicho algo de mí y me decían que lo invitara a comer, y me extrañó, porque yo era pardillo, y me lo dijeron tal cual: 'Si lo invitas a comer, ya no vuelve a escribir estas cosas'", contó Wyoming, quien subrayó que "estas cosas pasan, porque todos tenemos un corazoncito y ves el otro lado de la persona".