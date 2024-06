El Gran Wyoming descarta en laSexta Xplica que haya "una derecha a la derecha de la derecha": "Hay una derecha nada más, ya que todos estaban en el PP", defiende. "Nadie les echó por fascistas, ni por ser extremistas; sino que se fueron por su propio pie", recuerda.

En este vídeo, el presentador de El Intermedio recuerda que Aznar, "cuando era joven, dedicó toda su inteligencia y fuerza política a que en España no hubiera una Constitución". "¿Entonces cuál es la diferencia entre ese señor y Abascal quien, por lo menos, sí dice que quiere una Constitución?", invita a la reflexión.

Y, es que, "hasta que no hubo una Constitución no le tocó apuntarse", y recuerda cómo "escribía contra la Carta Magna". "Yo sinceramente no veo diferencias entre Abascal y Aznar. De hecho, veo más moderado a Abascal", opina en este vídeo.