Laura, una enfermera de un centro de urgencias de Algete, un pueblo madrileño, ha denunciado la difícil situación que están viviendo debido a la ausencia de médicos. "Estoy sola para todos los pacientes", ha indicado. Una situación que hace que no pueda darle a algunas personas la atención que necesitan.

"He atendido a más de 60 pacientes yo sola sin un médico que pueda hacer todas las cosas que tiene que hacer él". ha denunciado, explicando que hay cosas que, de manera independiente, no está autorizada para hacer. Un problema que provoca que se hayan vivido situaciones límite.

Esta enfermara ha explicado en laSexta Xplica que una persona mayor que ha acudido al centro, necesitaba atención urgente que ella no podía realizar. "He tenido que llamar al 061y me han dicho que tendría que esperar cuatro horas o más para que enviaran a una ambulancia".

Sin duda, un tiempo de espera que creía que no era conveniente para el paciente. "Me he visto obligada a enviarlo en un taxi al hospital", ha reconocido. Un trayecto largo. ya que es el más cercano se encuentra a 27 kilómetros.

Por otro lado, una paciente de este centro ha denunciado que no ha conseguido que le den una baja médica por culpa de la falta de médicos que hay. "Tampoco me pueden dar medicación", ha lamentado. Una situación que piden que cambien, ya que no cuentan con hospitales cercanos a los que puedan acudir. "El más cercano está a varios kilómetros y sin servicio público de transporte".