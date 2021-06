Ana Bella Estévez, activista feminista y presidenta de la Fundación que lleva su nombre, ha detallado este sábado en laSexta Noche los dos momentos críticos en la violencia de género: "Cuando quieres dejar la relación y cuando la mujer quiere iniciar una nueva".

Ana Bella, víctima de la violencia de género, ha señalado la importancia de que el entorno sea consciente de las señales de la violencia machista: "En mi caso, me hizo dejar la universidad y entré la primera de mi promoción. No lo entendí como una de las señales. Ves a tu compañera que no sale contigo, que no la ves más feliz...", explica en el vídeo encima de estas líneas.

"Cuando quieres dejar la relación, por favor, no se lo digáis al maltratador. Que nunca él lo sepa: la mayoría de las mujeres son asesinadas cuando le dice a un maltratador que lo va a dejar", explica tajante.