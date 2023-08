"¿Qué diría de Daniel Sancho el que se confirmase que cometió el crimen de Edwin Arrieta de forma premeditada en un país con pena de muerte y con una de las cárceles más peligrosas del mundo?", ha preguntado Verónica Sanz a la psicóloga forense Victoria Trabazo, quien cree que puede ser fruto de "la soberbia que se puede tener, que podría coincidir con la hipótesis de personalidad narcisista, el poder creerse por encima de".

"También es verdad que si nosotros preguntamos sobre Tailandia, mucha gente quizás puede pensar que la Policía no está preparada o no tiene los medios para descubrir un asesinato", ha añadido la psicóloga, quien ha destacado que "aquí se ve que claramente no hay una inteligencia criminal". "Podríamos decir que es muy torpe en ese sentido, pero sí puede coincidir con un patrón de una personalidad narcisista que no prevé las consecuencias porque cree que está por encima del bien y del mal, y eso es muy peligroso", ha manifestado.

En este sentido, Trabazo ha explicado que "a la hora de hacer el análisis forense, los narcisistas a veces no quieren aparentar tener un trastorno, por lo que es algo que incluso le podría perjudicar de cara a haber un atenuante, salvo que se pongan en un lugar de víctima, que es lo que hacen algunos narcisistas". "Él lo primero que dice es que se sentía víctima, por lo que hay una justificación. Está todo hilado, pero hay que hacer un análisis más en profundidad", ha defendido la experta.