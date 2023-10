José Yélamo preguntó a jóvenes sobre las posibilidades que creían que tenían de comprar una vivienda. Las mujeres, que están en una situación de alquiler compartido o buscándolo, no se mostraron nada optimistas sobre esta cuestión en laSexta Xplica.

"A mi me gustaría, sobre todo, por tener un espacio de creación, para poder seguir trabajando y trabajar en mejores condiciones, pero no lo veo cerca", expresó Lucía, mientras que Sofía reconoció que no sabe "cuál va a ser el siguiente paso". "Es un sueño, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Lo veo bastante oscuro", manifestó la joven.