Alfonso Ortega, crítico gastronómico e influencer, explicó en laSexta Xplica que en su cuenta '@cocituber' se dedica a "recomendar a la gente dónde comer". Además, tiene dos bares y está a punto de abrir un tercero. Sin embargo, antes de ser influencer, Alfonso, tal y como contó, fue camarero, trabajaba "16 horas seguidas" y llegaba "medio llorando a casa".

"Yo he trabajado mucho de camarero y me han machacado. Trabajé en una franquicia muy famosa, donde me hicieron un contrato de cuatro horas, y yo creo que menos de diez horas no he hecho nunca en ese trabajo, pero si yo me iba, había diez tíos detrás, no tenían problema. Sin embargo, ahora no hay diez tíos detrás. Yo creo que ya no hay camareros que acepten eso", manifiesta.

En este sentido, Ortega destaca de su negocio que ellos abren "solo de jueves noche a domingo", por lo que los camareros "tienen hasta el jueves libre", y defiende que han encontrado "buenos camareros sin ningún problema": Sin embargo, opina que hay otros bares que llevan con el cartel de 'Se busca camareros' un año porque "solo les dejan librar un día y el resto les dicen que trabajen10 horas". "Eso ya no se hace y no se debería haber hecho nunca", defiende.