Tomás Plaza volvió a denunciar en laSexta Xplica las lamentables condiciones en las que vivía en una residencia de Madrid. "Los medicamentos los dan poco menos que con tirachinas, y al que le toca le toca. Le cambian a un señor su tratamiento para la diabetes por un terrón de azúcar. Eso no es preocuparse de las personas mayores", criticó.

En el caso de mujer, Plaza contó que está "fastidiadilla, porque ella es muy dependiente", y por eso él decidió irse a "vivir con ella a la residencia". "Yo soy su apoyo, y la lucha que emprendí lo hice cuando llegué allí y vi lo que pasaba", expresó Tomás, quien lleva casi un mes en una residencia nueva, donde las cosas "son muy distintas". "Yo no pretendo que me den caviar para comer, ni un solomillo, sino que me den una cosa simple. He estado 14 meses y 19 días y ni un solo día he podido comer lo que ponían allí", concluyó.