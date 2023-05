Afra Blanco criticó en laSexta Xplica las "auténticas barbaridades enmascaradas en frases grandilocuentes con un poquito de psicología emocional" que habían dicho empresarios en el plató para "lanzar a los españoles al emprendimiento porque tenemos derecho a fracasar".

"No señores, no todos los ciudadanos de este país tienen la oportunidad de fracasar porque les supone la ruina. Lo vivimos en el 2012 enmascarado bajo un término engañoso que se llamaba emprendimiento. Por eso, niego la mayor con respecto al concepto de emprendimiento", manifestó, al tiempo que reconoció que le "sorprende que la pequeña empresa hable de los trabajadores y no hable de la opresión que les hacen las grandes empresas".

"Estoy alucinada. Los servicios a los que accede la pequeña empresa son servicios miserables con un espacio de beneficio ridículo. ¿Por qué no señalan a las grandes empresas?", se preguntó la sindicalista.