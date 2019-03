Terrence Burns: "Ana Botella hizo un trabajo brillante"

"He estado en Madrid muchas veces y me he tomado muchos cafés con leche. Que la gente no la critique a ella, que me critiquen a mí". Terrence entona el ´mea culpa´ y, como buen maestro, no duda en defender a su alumna: "Lo repetiría una y mil veces".

"Quería decir que Ana Botella es una de las mejores embajadoras que he visto. He trabajado con mucha gente durante años y ella es muy profesional, tiene mucha valentía. Es amable, es muy generosa. Hizo un trabajo fabuloso, fabuloso. Hizo un brillante trabajo. Estoy muy orgulloso, no cambiaría nada de los que hicimos, si te soy sincero. Seamos positivos y miremos hacia adelante".

"Seamos positivos", dice el autor del discurso, quien alaba el inglés de la alcaldesa de Madrid, su entonación, etc, vamos, que estuvo magistral: "Ella dio una magnífica presentación en inglés. Muy fácil de entender y con mucha emoción. Pienso que se hizo muy buen trabajo".

Muchos opinan lo contrario, que fue un desastre, que el mensaje no caló en los miembros del COI. Pero, ¿qué opina el autor del discurso? "Puso la emoción que le dije yo. Fue eficaz y por eso llegó el discurso a todos los que estaban en ese cuarto".

Terrence sólo tiene palabras de cariño para ella. Ana Botella ha sido su mejor alumna, la más aplicada: "Ella siempre trabaja duro. Nunca estaba cansada, siempre quería repetirlo otra vez más, y otra vez más porque ella es muy buena comunicadora. Comunica muy bien públicamente".