El tenso momento entre Tania Sánchez y Chapu por la gestión de la DANA: "No voy a contestar a tus torticeras preguntas"

Tania Sánchez y Chapu Apaolaza han protagonizado un más que intenso debate en laSexta Xplica. Todo, a causa de la gestión de Carlos Mazón durante el día de la DANA y a la capacidad, según Chapu, de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, para mandar una alerta el 29 de octubre.

"Qué hizo la delegada del Gobierno. Si estaban tan claros los datos de que la gente se ahogaba, cómo pasa una hora y pico y nadie sale. Por qué no da una alerta con su propio teléfono. Creerme que había un cálculo político de X personas en un comité de emergencias que no dieron una alarma cuando la gente se ahogaba...", ha afirmado Apaolaza.

Eso ha hecho reaccionar a Tania Sánchez, que ha mostrado su completa indignación: "¿Pero no os dais cuenta de que este señor está intentando que hablemos de la delegada del Gobierno en lugar de hablar del que tenía la responsabilidad?"

"Es impresionante todo el relato que has hecho con falsedades, medias verdades y con una ignorancia enorme de cómo funcionan las emergencias para acabar haciendo una acusación que no te atreves a hacer. No voy a contestar a tus torticeras preguntas. No, no te he insultado. Describo tus actos, que son torticeros", sentencia Sánchez.