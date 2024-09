El acceso a la vivienda ha sido un tema central de debate en el plató de laSexta Xplica, un tema que ha generado discrepancia de opiniones entre una autónoma y Gonzalo Bernardos.

"¿Por qué me tengo que ir fuera de donde yo estoy creando empleo y vivo, tengo dos negocios, los he creado, me levanto cada mañana y uno es hostelería y me tengo que ir a 20 minutos? Si es que encuentro algo a 20 minutos. Si no lo encuentro, implica levantarme a las seis de la mañana. Los pequeños autónomos como yo, que no tenemos trabajadores y mis padres no me dan nada, 20 minutos me supone levantarme a las seis de la mañana, ir a mi negocio y levantar a mi hija. Y que vengas y me digas que soy una comodona...", lamenta.

"Tremenda injusticia, tendrías que vivir encima del restaurante. Si hay 30 personas que quieren una vivienda, ¿por qué la tienes que tener y los otros 29 no?", ironizaba Bernardos en respuesta.