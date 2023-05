El programa laSexta Xplica abordó en su mesa política la inclusión de candidatos condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu, un asunto que desató la tensión entre los participantes por los ataques de una política del PP a otra del PSOE.

Noelia Núñez, portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, aseguró que "a nadie le sorprende que Bildu es el entorno político de ETA", algo a lo que replicó Emma López, concejala del PSOE en Madrid, recordando que "ETA ya no existe".

"ETA no existe, pero a Franco te lo cruzas todos los días en el metro", respondió Núñez, agregando a continuación que en el PSOE han "legitimado que se pacte con Bildu" y no recuerdan a ETA. "No te permito que me digas que no me acuerdo, porque recuerdo perfectamente el horror", defendió López, reprochándole además las "barbaridades" que estaba diciendo, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.