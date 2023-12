El periodista económico José María Camarero no está de acuerdo con Ana González Alonso, vicesecretaria de la Confederación de Asociaciones de Propietarios de Fincas. El periodista niega que todos los propietarios sufran de "inseguridad jurídica" por culpa de la ley de vivienda.

"¿Todos los propietarios, los centenares y miles de propietarios que hay en España, tienen esa inseguridad?", pregunta Camarero, e insiste: "¿Todos esos pequeños propietarios ven cómo sus inquilinos no les pagan la renta?" De verdad, ¿hay tantos impagos", expresa en el plató de laSexta Xplica.

Así, insiste en que su opinión no concuerda con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y añade que a él no le gustan los mensajes que lanza. "No se trata de mensajes, se trata de datos del CGPJ que dicen que no hay tantos impagos de alquileres. Que los hay, sí. Que hay temor a que una persona que alquiler un piso piensa si el inquilino le va a pagar, eso sí", argumenta en directo.

Camarero insiste en no extender una falsas creencia: "Por favor, no extendamos otra vez la idea de que todo el mundo que está de alquiler es moroso con su propietario. Porque eso no es verdad". Ana Gonzáles señala que sí que "hay inseguridad jurídica" y ha mencionado los problemas con la "ocupación". "Se está estigmatizado el derecho de propiedad. Su rentabilidad ha bajado desde 2016. Es decir, el propietario prefiere vender el piso que ponerlo en alquiler", explica en directo.