Susana Díaz se pone de ejemplo ante la gestión de Mazón por la DANA: "El día de Doñana me llaman a las 03:00 y salí corriendo"

No comprende que "siga ahí agarrado"

Susana Díaz, quien fuera presidenta de Andalucía, ha puesto en el foco a Carlos Mazón por su actitud durante el día de la DANA en Valencia. Por no estar presente. Por, además, seguir "ahí agarrado con esa sangre fría".

Además, ha puesto como ejemplo el incendio de Doñana: "Cuando pasó eso estaba en un hotel con mi marido y con mi hijo pequeño, me llamaron a las tres de la mañana y me eché lo primero que me encontré y salí corriendo".

"Es lo que haría cualquier político del PSOE, del PP, de IU o de lo que sea. Que tenga la sangre fría de que la gente le diga que se tiene que ir y siga ahí agarrado...", cuenta Díaz.