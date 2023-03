El nuevo filtro de belleza que triunfa en Tik Tok ha despertado la polémica en redes sociales, que se cuestionan hasta qué punto es sano esta imagen irreal que proporciona y el efecto que puede tener en la autoestima de los jóvenes.

La streamer Gema Gallardo, 'Gemita', analiza junto a Verónica Sanz este nuevo fenómeno viral y explica que este tipo de filtros "hay que usarlos con cabeza porque si no te puede crear muchas inseguridades": "Estás mostrando o te estás creyendo una realidad que no es así", afirma la creadora de contenido.

"Yo siempre insisto en que lo que mostramos no es la realidad de nuestra vida al 100%, nosotros creamos contenido y mostramos lo que queremos mostrar", afirma la streamer, que también se muestra partidaria de ser "lo más natural posible". "Puede haber un día que te veas mejor o peor y uses un filtro, pero siempre siendo consecuente de que no eres así, de que tú tienes tus imperfecciones, tu celulitis, tus arrugas, tus patillas", sentencia contundente.