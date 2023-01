"Me he creado una disciplina de trabajo autoimpuesta para no acabar en las vías del tren". Es el durísimo testimonio de Bernardo J. Beltrán, un veterano arquitecto desempleado desde hace una década que ha denunciado en laSexta Xplica una dura realidad que él denomina como "muerte laboral". Afecta, en su opinión, a personas a partir de los 45 ó 50 años.

"Uno tiene que ordenarse la mente y actuar como si trabajara; ahora me dedico a estudiar", explicó Bernardo durante su intervención en el programa. "Me da la sensación de que España es un país muy rico en recursos cuando se permite prescindir de gente como nosotros. Nos condenan a la nada y a sentir frustración", insistió.

El arquitecto detalló que durante su trayectoria laboral ha recibido "premios de la Comunidad de Madrid" y ha llegado a trabajar "en el templete de Bramante, en Roma". Lamentó, sin embargo, su situación actual: "mandas un currículum, lo leen y fuera".