Antonio Maestre explicó "con un caso práctico" la importancia de pagar impuestos, destacando una palabra: Tagrisso. "Es unun fármaco de inmunoterapia para el cáncer de pulmón metastásico. Mi madre lleva dos años tomando esa medicación, porque tiene un cáncer de pulmón. Ese medicamento vale 8.400 euros al mes. Mi madre lleva dos años con una calidad de vida excelente para la enfermedad que tiene", expresó el periodista.

Así, Maestre señaló que su madre "en dos años, se habría gastado 200.000 euros en seguir con vida". "Mis padres viven con una pensión de 1.500 euros, y tienen una casa que han conseguido durante toda su vida trabajando que costará 160.000 euros, por lo que en dos años, habrían perdido su casa para poder pagar el tratamiento", subrayó.

De esta forma, el periodista y escritor quiso que "cuando la gente hable de pagar impuestos, que sepa que va va a eso, y que la clase media o trabajadora algún día en su vida va a tener que tirar de los impuestos, y que de otra manera jamás podría costearse lo que supone vivir con una calidad digna".

"Cuando la gente dice que se lleva Hacienda el porcentaje, no es verdad; se lo llevan los servicios públicos, que van a necesitar la gente que menos tiene. Yo entiendo que los ricos no quieran pagar más impuestos, porque ellos pueden prescindir de los servicios públicos y del Estado de Bienestar. Es egoísta, pero entiendo su punto de vista. Lo que no puedo entender es que alguien de clase media o clase trabajadora esté a favor de este discurso", expresó.