El actor Antonio Resines ha visitado laSexta Noche por primera vez desde que se recuperó del COVID que le mantuvo más de un mes ingresado. Ahora, en plena ebullición de casos de viruela del mono en España, el actor ha confesado su impresión sobre la expansión de este virus.

"Francamente, yo preocupado no estoy", ha aseverado el actor, que de igual modo no ha querido restar importancia al asunto: "Me voy a callar porque está ya en muchos países en el mundo, ¿no?", ha bromeado. Puedes escuchar su reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia.