Santiago Segura ha coincidido en el plató de laSexta Noche con Xavier Sardà, donde ha hablado del "cariño" que siente hacia el periodista, a quien llegó a ofrecer el papel de abuelo en su última película, 'Padre no hay más que uno 3'.

Así lo ha revelado el cineasta al final de la entrevista, cuando ha revelado que cuando Antonio Resines fue ingresado por COVID-19 y, por tanto, no pudo participar en el rodaje, pensó en Sardà para hacer de abuelo. "Le llamé y dijo: 'Yo no he actuado en mi vida, pero venga'", ha relatado.

El periodista y el director cuentan en el vídeo por qué Sardà finalmente no aparece en la película: "Entramos los dos en razón y dije: 'Bueno, voy a buscar un profesional y llamé a Marhuenda, pero tampoco podía'", ha bromeado Segura.