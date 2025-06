Rufián lanza sus propuestas para acabar con la corrupción: "Propongo multas millonarias e inhabilitación de por vida"

Gabriel Rufián ha concedido una entrevista a laSexta Xplica para analizar la situación política actual, después del intenso cara a cara que mantuvo esta semana con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados a raíz del escándalo que salpica a Santos Cerdán.

En el vídeo, el portavoz de ERC explica qué ocurrió durante su reunión con el presidente del Gobierno en Moncloa: "Me parece una persona (Pedro Sánchez) que no es consciente de que este país necesita cambios profundos para que no vuelva a pasar", ha señalado Rufián, en referencia a los casos de corrupción.

Durante ese encuentro, Rufián trasladó a Sánchez algunas propuestas para frenar la corrupción en España, poniendo el foco en las grandes empresas implicadas. "Siempre nos encontramos con las mismas constructoras en este tipo de casos", ha denunciado el diputado, subrayando que rara vez se habla de su responsabilidad.

Por eso, ha planteado una medida clara y contundente: "Propongo multas millonarias e inhabilitación de por vida. Si tú fomentas o participas en mordidas, no tratas nunca más con un Gobierno. Y creo que eso se podría hacer ya", ha sentenciado Rufián.