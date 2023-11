A Miguel Ángel Revilla le da "más miedo" que estén "los retrógrados de Vox" en el Gobierno que el expresident catalán Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Así de tajante ha sido el expresidente cántabro al escuchar en laSexta Xplica las palabras del líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, hablar de "detener el golpe de Estado" en España.

"El mayor problema que tiene el PP es que lleva ese sello de que para gobernar, necesita a estos señores", explica el líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Por eso, es contundente sobre un gobierno donde esté la extrema derecha: "Me dan más miedo estos (de Vox) que los otros". Preguntado por Verónica Sanz a quién se refiere, asegura que a Puigdemont y Junqueras.

Además, Revilla se imagina lo qué habría pasado si hubieran sacado mayoría el PP y Vox. "Estaba cantada la coalición y ese fue el gran error del Partido Popular: adelantarse a hacer pactos en Valencia, Extremadura, en Murcia... Si aguantan los carros, igual estaríamos ahora con un gobierno de PP y Vox", añade.

Un ejecutivo de estas características, dice Revilla, le produce "escalofríos". "Yo me he llegado a imaginarme un gobierno, cuyo vicepresidente sea Abascal y el ministro del Interior, Javier Ortega Smith", sostiene, y alerta: "¡Cuidado, eeh! A mí esto me da escalofríos". "Me dan miedo porque son retrógrados. Con estos sí que peligraría la unidad de España", zanja.