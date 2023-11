El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha asegurado este sábado que la política española está muy polarizada. Incluso, dice que le recuerda al fútbol: "Incluso se insultan". "A esos niveles hemos llevado la política", ha lamentado en la entrevista en laSexta Xplica.

"Hay una polarización donde todo el mundo que es de un partido defiende a ultranza la medida y los que están en el otro, pues todo lo contrario", señala en referencia a la amnistía y a los pactos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esto me recuerda a mí esto al fútbol. Los del Betis son del Betis y los del Sevilla son del Sevilla. Se insultan incluso. A esos niveles hemos llevado la política", reflexiona Revilla. Algo que considera una "tremenda polarización". Asimismo, añade que hay "poca gente independiente". "Me considero independiente, dentro de lo que cabe, porque no soy del PSOE ni del PP", sostiene.