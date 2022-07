María Jesús Montero respondió en laSexta Noche a las quejas de bancos y energéticas, como las de Gonzalo Cortázar, consejero delegado de Caixabank, y Josu Jon, consejero delegado de Repsol, por el nuevo impuesto anunciado por el Gobierno. "Creo que es lógico que aquellos que tienen que contribuir en una mayor medida tengan una negativa, pese a que esta misma semana han anunciado que han duplicado los beneficios este semestre con respecto al año anterior", manifestó la ministra de Hacienda.

En este sentido, Montero afirmó que "es lógico que bancos y energéticas no se pronuncien a favor del impuesto", pero destacó que "lo que es complicado entender es por qué el PP no defiende este impuesto y no termina de decir cuál va a ser su voto, y por qué siempre se ocupa más de los intereses de una minoría que de los intereses generales del país".