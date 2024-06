Pedro Buerbaum, emprendedor e influencer, afirmó en una entrevista con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que "los ricos se van y todavía hay una factura que pagar, que queda sobre la mesa y es para la clase media, que pasa a ser clase baja". Así, defendió que Dubái "es un lugar próspero, donde hay avances, seguridad, se vive bien y hay clase media", a lo que Pepe Álvarez le respondió que allí "no hay clase media, sino solo clase alta".

Por su parte, Buerbaum declaró que "los millonarios crean y generan riqueza", tras lo que se preguntó: "¿Por qué queremos ahuyentar a las grandes riquezas de España subiéndoles los impuestos?". "Si a mí me suben los impuestos, yo me voy, porque no estoy dispuesto a pasar por el aro. Los impuestos que he pagado yo hasta el día de hoy en España satisfacen mi deuda, la de toda mi familia, de mis hijos. Mi dinero lo he ganado con mi tiempo y me voy con mi dinero", manifestó el influencer.

Tras escuchar estas palabras, José Yélamo no pudo evitar reaccionar diciendo que desea "a esta persona de corazón que nunca tenga un problema de salud, que no tenga una neumonía o tenga que acabar en una UCI recibiendo cuidados las 24 horas del día por profesionales que lo están monitorizando permanentemente". "Y le deseo que nadie de su entorno tenga un problema de salud, o necesite de la Policía, de las carreteras, etc...", añadió.