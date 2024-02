Los analistas del programa laSexta Xplica han analizado las últimas novedades de las movilizaciones de los agricultores. Adoración Blanque, presidenta de Asaja en Almería, ha intervenido para reprocharle a Gonzalo Bernardos una intervención en la que ha mantenido que los agricultores han fallado "por tener excesiva paciencia".

"Da la sensación de que ganaderos y agricultores somos el problema y no la solución", le ha reprochado Blanque al economista. "Yo no creo que seamos el problema por tener mucha paciencia. Creo que esto no va de agricultores ni del sector primario, sino de alimentación", ha recalcado la representante de Asaja.

"Llega un momento que en lugar de estar produciendo, tenemos que estar en la calle", ha defendido Blanque, como puede observarse en el vídeo superior. No obstante, el economista le ha hecho la siguiente advertencia: "Hablo de ser lobby, de que no sois un lobby. En Bruselas no tenéis importancia, quien tiene importancia es el sector medioambiental".