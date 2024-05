Laura Blanco habla del problema del precio de la vivienda en laSexta Xplica, donde asegura que si se "aumentan las desgravaciones o deducciones fiscales porque alguien baje el precio al que alquila la vivienda", puede que el "propietario se plantee alquilarla a un menor precio porque tiene una ventaja fiscal".

Por eso defiende que, "habría que intentar que, en un mercado que está tan estresado como este, porque hay muy poca oferta en alquiler y no salen al mercado las ofertas que se están demandando, habría que pensar en otras medidas mas allá del limitar del precio de la vivienda".

Además, recuerda que "el precio de la vivienda bajó en toda España durante el Covid", cuando coincidió que "no había turismo"; mientras que el período entre los años 2022 y 2023, en Barcelona, "la población aumentó en 175.000 personas, de las cuales el 80% fueron migrantes". "Si no tienes oferta suficiente y no para de aumentar la población en España, el precio va a seguir subiendo", asegura. Una reflexión con la que Gonzalo Bernardos no puede estar más de acuerdo, tal y como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.