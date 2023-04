Irantzu Varela ha recordado que los vientres de alquiler son ilegales en España y que a este proceso solo pueden acceder las personas que tienen una gran capacidad adquisitiva. "Pueden permitirse saltarse la ley por un vacío legal que se llama normalmente capitalismo y ser rico", ha indicado.

La periodista ha invitado a todo el mundo a meterse en páginas webs de empresas de gestación subrogada para ver los términos en los que hablan de este proceso. "Hay un componente racista", ha explicado poniendo como ejemplo que si el bebé tiene probabilidades de ser "potencialmente blanco" el precio es más alto.

"Hay una cosa atroz en estos contratos que me parece absolutamente intolerable que es que la madre no se puede arrepentir", ha indicado haciendo referencia a la mujer gestante. De esta forma, si la pareja se arrepienten le obligan a abortar, pero si es ella la que no quiere seguir con el proceso, está obligada a tenerlo.

Irantzu Varela ha criticado que "vivimos en un sistema en el que nos ha convencido de que un deseo, si te lo puedes permitir económicamente, es un derecho", algo que ha recalcado que no es así.

"Hemos convertido la vida de criaturas en bienes de mercado. Es el fin del humanidad tal y como la conocemos", ha asegurado.