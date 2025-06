Enma López (PSOE) niega que supiera quién era Leire Díez antes de que salieran sus audios: "Yo a esta mujer no la conocía de nada"

"Creo que hemos sido firmes. Esta señora no trabaja para nosotros, no ha trabajado nunca para nosotros, ni tiene relación con nosotros", defendió López en laSexta Xplica.

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, aseguró en laSexta Xplica que "no conocía" a Leire Díez antes de que salieran sus audios. "No sé si habré coincidido con ella en un mitin, porque hay mucha gente, pero yo a esta mujer no la conocía de nada", afirmó la socialista.

Así, López defendió que su partido ha sido "firme" con esta cuestión. "Esta señora no trabaja para nosotros, no ha trabajado nunca para nosotros, ni tiene relación con nosotros. Un día llevó un pen drive, que está en la Fiscalía, por lo que ocultación ninguna y transparencia toda", manifestó la política socialista.

En este sentido, López subrayó que "la propia Fiscalía ha desmentido que haya ningún pacto". "Todo este ruido no ayuda a nada. Creo que no le hace ningún bien al país, que no tiene mayor interés que el morbo del momento y creo que España tiene mayores problemas de los que hablar que de esta señora", concluyó Enma López.