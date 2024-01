El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 se ha visto envuelto en polémica por su representación de Jesucristo, que no ha gustado en algunos sectores. La obra ha sido ha sido víctima de una oleada de críticas homófobas en las redes sociales, unos comentarios ante los que su creador, Salustiano García, se confiesa sorprendido: "Yo quería hacer un cartel muy respetuoso. He usado todo el amor, toda lo mejor que he podido hacer", defiende en laSexta Xplica.

"Yo quería representar al dios que había dentro de Cristo. Una persona bella, con una mirada serena", detalla el pintor, que explica que, mientras que los artistas alemanes suelen representar a Jesucristo ensangrentado, con una imagen que "se parece más a un hombre que ha sido torturado", los del sur de Europa tradicionalmente le han plasmado "con una actitud más serena, más llena de majestad". "Esa era mi intención", agrega Salustiano. "Me ha sorprendido mucho, por supuesto", afirma sobre la controversia.

A su juicio, "es una lectura muy superficial la que se está haciendo por parte de mucha gente en las redes". "A mí no me está importando", afirma no obstante el artista, que reivindica así su trabajo: "Yo he estado cuatro meses trabajando día y noche en esta obra, he puesto mucha intención, he puesto mucho cariño y mucho amor".

"Al final el arte, la vida en sí, es un Test de Rorschach, y la gente se proyecta en el arte y en las cosas que ve. Si alguien ve algo turbio, solamente está proyectando esa turbidez que tiene en su interior en ese cuadro. En este cuadro hay belleza, hay pureza y hay espiritualidad", defiende Salustiano, que envía un último recordatorio: "Estamos en 2024, siglo XXI, es tiempo de dar un aire fresco a las tradiciones, siempre desde el respeto".