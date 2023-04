Ramoncín habló en laSexta Xplica sobre las últimas informaciones que han salido en torno a la figura del rey emérito, como la existencia de una supuesta hija secreta que habría tenido con la aristócrata Rosario Palacios. Para el artista, "este sainete, que resulta en parte cómico, lo sería si no fuera porque es patético": "Es patético porque no estamos hablando de un artista, sino de un señor que fue durante 39 años el jefe de Estado de este país", subrayó, al tiempo que reconoció que a él le "parece estupendo" que pasen estas cosas porque no es "ningún cortesano" y cree que "es hora de que la gente sepa lo que ocurre más allá de lo que quieren contar".

En este sentido, Ramoncín recordó que "este señor ha sido el rey de este país", al tiempo que destacó que "algunos lo llaman emérito", pero defendió que "no lo es, porque emérito es aquel que se retira de un sitio con todos los honores, pero de honores ni sabe, ni conoce". "Por lo tanto, todo lo que se habla de él resultaría normal si se tratara de otros apellidos, de apellidos de películas mafiosas. Es curiosísimo que tenga ese tipo de vida y que haya gente todavía tratando de defender ese asunto", manifestó.

El escritor señaló que "siendo una cuestión moral, el problema lo tendrá su familia", aunque apostilló que "el mayor problema es cuando quién paga la fiesta, y cuando la fiesta la pagamos los ciudadanos, queremos saber en qué se gasta nuestro dinero y cómo se ha producido esa fiesta". "Por tanto, yo creo que aquí ocurre una cosa gravísima, y es que tenemos a un señor protegido por un artículo pese a tener 13 delitos que lo señalan, de los que cinco o seis están prescritos y el resto no se puede hacer nada porque el artículo lo impide", denunció.

En la misma línea, Ramoncín afirmó que "aquí tenemos un problema muy grave porque es el jefe del Estado", tras lo que defendió que "lo que tiene que hacer su hijo es hacer todo lo posible para que si quiere mantener la jefatura del Estado y que siga habiendo monarquía en este país, hacer que esa sea mucho más transparente, que se pueda hablar de todo, y que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que más de 30 años después se han enterado de que casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone".