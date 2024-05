"¿Estamos permitiendo a nuestros gobiernos que vendan armas a Israel y ahora nos indignamos por un concurso? Me parece una postura muy hipócrita", no duda en manifestar Monrosi en laSexta Xplica, a lo que el sociólogo Rafa López defiende que "aquí no hay ninguna hipocresía", sino que "es un blanqueamiento a la vista de todo el mundo".

"El problema es que lo están haciendo a la cara, no hay ninguna intención de esconderlo", critica López, que reflexiona sobre lo que "está pasando en el mundo": "Se está bombardeando la Franja, se están matando a cientos de personas, y ¿a quién arrestan es a aquellos que estamos diciendo que eso es un genocidio, a los que estamos diciendo que hay que aplicar el derecho internacional?". "Se está haciendo un blanqueamiento a la vista de todo el mundo y eso es lo que realmente me indigna, porque ya ni se esconden", denuncia en este vídeo, donde Afra Blanco recuerda que la "letra de Israel ha sido reescrita en dos ocasiones": "Ahora se llama Huracán, pero antes 'Lluvia de noviembre'".