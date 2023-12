David Rayan, agente inmobiliario, ha intervenido en un debate de laSexta Xplica donde se analizaban los motivos que han provocado que numerosos hogares españoles se encuentren económicamente "al límite".

"Todos los problemas de la economía vienen derivados de la infame Ley de Vivienda", ha opinado, lo que ha despertado las críticas entre varios expertos presentes en el plató. Rayan ha subrayado el hecho de que "todos los portales especializados hablen de un reducción del 40% de la oferta y una subida del 50% de los precios". Por lo tanto, ha reflexionado: "¿De qué me vale que me suban el sueldo 80 veces si la vivienda no para de subir?"

Además, se ha dirigido a la sindicalista Afra Blanco, presente en el plató, para espetarle: "Me da igual escuchar continuamente que somos 21 millones de trabajadores, pero lo que no dices es que estamos a la cabeza de Europa en pobreza infantil. Ese dato no lo dices". Puedes ver la intervención completa en el vídeo situado sobre estas líneas.