En el último mes, se han creado 220.289 nuevos empleos, de los que un tercio han sido en hostelería. Sin embargo, faltan más de 40.000 camareros en España, aunque ellos y los hosteleros tienen visiones muy distintas de por qué esto ocurre. Mara, hostelera, afirma que "hay muy poca gente que quiera trabajar en hostelería, y que quiera trabajar en general". Y, en la misma línea, Lamia, empresaria, considera que "los jóvenes no quieren trabajar en agosto, en fin de semana, o hasta las tantas de la noche".

Cabe destacar que pese a que los hosteleros vienen de año récord de facturación, ya han dicho que van a subir precios y que no encuentran trabajadores. Mientras, camareros, como Juan Antonio Pérez, denuncian que trabajan "jornadas de 12 horas, y horas extra que no se pagan". "Y atrévete a preguntar si te van a pagar horas extra o plus de nocturnidad", añade Pérez, mientras que Carlos Muñoz, también camarero, denuncia que "en hostelería, el descanso no existe".