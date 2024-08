El constructor José Antonio Martín Reina explica en el vídeo principal de esta noticia los motivos por los que en España se construye menos que hace años. Martín Reina asegura que "el que se construya menos tiene varios puntos": "El primero es que no hay mano de obra". "Pero hay paro", contesta Verónica Sanz en el vídeo, donde el constructor responde: "¿Dónde está? no hay gente para trabajar, yo busco y no hay".

"Desde 2008 ha habido 15 años de jubilación o gente que cambió de gremio y no ha vuelto a venir", critica el constructor, que explica que el otro motivo de que haya menos licencias es "el precio del terreno". "Yo hablo de mi zona que es la sierra de Madrid", afirma Martín Reina, que explica que "es muy dificil encontrar terreno para construir". "Es muy complicado por el precio y porque no hay disponibilidad", insiste el hombre, que reflexiona que "se puede intentar fomentar que venda el terreno la gente que no lo hace porque no lo necesita".