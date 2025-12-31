Ahora

De pizzero y policía a propietario de 15 viviendas: "Cuando acababa de trabajar iba a reformar pisos"

En un fragmento recuperado de laSexta Xplica, Pascual Ariño, inversor inmobiliario, explica el camino que le llevó a poseer 15 inmuebles y repasa su experiencia laboral y vital.

Durante 14 años trabajó como policía, aunque antes había desempeñado distintos empleos, entre ellos repartidor en Telepizza. Según contó Pascual Ariño, inversor inmobiliario, tras terminar su jornada como agente, dedicaba su tiempo libre a reformar viviendas. Ante la falta de recursos para pagar las obras, asumía él mismo las tareas más duras, como cargar sacos de escombros, cemento y ladrillos.

El inversor inmobiliario detalló que su estrategia consistía en adquirir una propiedad, revalorizarla al máximo mediante la reforma, venderla y reinvertir el dinero en la compra de dos nuevas viviendas.

Ariño recordó que, pese a su trabajo como policía, llegaba con dificultades a final de mes y optaba por dedicar horas extra a reformar sus propios pisos.

