Diez horas de pie, 20 pacientes y 200 euros: el testimonio de una enfermera tras seis noches de trabajo

La enfermera denuncia la falta de personal en los centros sanitarios y advierte que esta situación perjudica la calidad de la atención y la seguridad de pacientes y profesionales.

Después de casi 20 años encadenando contratos temporales, Lorena González consiguió finalmente una plaza fija como enfermera. Sin embargo, la estabilidad laboral no ha supuesto una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo, que siguen marcadas por salarios ajustados y una elevada carga asistencial. Así lo denunció públicamente en el plató de laSexta Xplica, donde relató su situación.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", explicó. A esta cantidad se añaden los pluses por trabajar noches, fines de semana y festivos, que se abonan de forma separada. Pese a ello, la compensación económica continúa siendo limitada: "Hago seis noches al mes. Me pagan poco más de 200 euros por estar diez horas de pie, cuidando yo sola a 20 pacientes".

La enfermera también puso el foco en la escasez de personal en los centros sanitarios, una situación que, según denunció, afecta directamente a la calidad asistencial y a la seguridad de pacientes y profesionales. "Los ratios de enfermeras por habitante en España están muy por debajo de la media europea. Los datos de la OMS recomiendan muchos más profesionales. Aquí vamos al límite", concluyó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.