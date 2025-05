Pilar Velasco resta importancia a los mensajes entre Sánchez y Ábalos: "No tiene contenido penal ni irregularidades de las que hablar"

La actualidad de la última semana ha estado marcada por la publicación de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Pilar Velasco ha analizado en laSexta Xplica las implicaciones de estas filtraciones.

"No se sabe quién filtra, pero sí quién autoriza los mensajes, y Ábalos dio su consentimiento, porque no queda mal", asegura la periodista, que sostiene que "no es un escándalo, es una cuestión política".

"Son mensajes que tienen cierta contención, son hasta flojos", explica, argumentando que no hay motivos para que se genere un gran revuelo mediático alrededor de estas informaciones. Además, Velasco aclara que "no tiene contenido penal ni irregularidades de las que hablar, no tiene calado".

En cuanto a las críticas a barones socialistas, como las que Sánchez profirió hacia Fernández Vara, García Page o Lambán, Pilar Velasco sostiene que no es ninguna sorpresa, ya que "desde que Sánchez es secretario general sabemos que tenía una relación tensa con sus barones".