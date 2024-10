Pilar Velasco reflexiona sobre la inviolabilidad de la figura del rey en laSexta Xplica. Especialmente por lo sucedido con el rey Juan Carlos. "La inviolabilidad no quiere decir que no se vaya a juzgar. No hay que cesar, ni dar por hecho que no se vaya a destapar y que no se vayan a pedir explicaciones o que no se tenga que contar la realidad", comenta la colaboradora.

"No nos merecemos que haya una página tan larga y oculta de cómo el Estado se gastó fondos reservados y tapó los desmanes del rey", añade. Y, es que, en su opinión, los españoles no se merecen que "un jefe de Estado, que ha estado 40 años, sea una página oscura" y que, por tener "inviolabilidad no se vaya a forzar a que los expresidentes, desde Felipe González hasta donde pararan esos pagos irregulares con fondos del Estado y todo lo que no conozcamos, lo aclaren". "Si no es en el Congreso, que es donde tiene que aclararse, que se haga por cualquier otra vía", concluye Pilar Velasco su intervención, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de esta noticia.