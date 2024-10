Nuevos audios revelan la bronca de Juan Carlos I a su entorno más cercano por no invertir dinero en buscar el origen de filtraciones que podían perjudicarle. "Aquí muchos decís que sois leales, pero nadie se gasta un duro en averiguar quién o de dónde salen", reprochó a un amigo, una reprimenda que el propio monarca relató a Bárbara Rey en una conversación cuya grabación publica ahora 'Ok Diario'.

Dicha conversación con la que fuera su amante durante años, según recoge el citado medio, se produjo en la década de 1990, en un momento en que el entonces jefe del Estado temía que salieran a la luz informaciones sobre su vida personal que pudieran dañar su imagen. En este contexto, el rey abroncó a su entorno por no dedicar recursos a frenar esas filtraciones.

"Me enteré a través de un amigo que se gastó el dinero o pudo tener influencia o se gastó el dinero, no lo sé, porque yo me quejé a él diciéndole: 'Aquí muchos decís que sois leales, pero nadie se gasta un duro en averiguar quién o de dónde salen estas noticias de mi casa'", cuenta a la 'vedette', a quien también relata otro reproche que trasladó a su entorno: "No es posible, no me puedo enterar por el CESID, no me puedo enterar por tal...".

"Este amigo mío, al cabo de 10 días, no pasaron más de 10 días, me llama y me dice: 'Ahora estoy en condiciones de decirte cómo ha sido todo, pero no tienes más remedio que ver a una persona conmigo'", detallaba.