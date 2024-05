La periodista Pilar Velasco defiende, en laSexta Xplica, que los ataques de Javier Milei a Pedro Sánchez tras las palabras de Óscar Puente son "una trampa". "Anda que no tiene Puente y los miembros del PSOE razones de sobra para criticar a Milei", dice la colaboradora, ya que "todo el programa del presidente argentino, lo cojas por donde lo cojas, es contrario al PSOE".

"Entonces haber elegido esas declaraciones desafortunadas que montan la polémica que montan no era de recibo", dice, y " pedir dimisiones, como ha hecho el PP, tan gratuitamente, también, de alguna manera, apoya lo que dice el comunicado de Milei, que no tiene una verdad porque habla del escandaloso caso de corrupción en el que está implicada Begoña Gómez", quien, recordemos, "no está implicada, ni tiene ninguna una citación o imputación en ningún juzgado". "Hay que ser rigurosos", pide.

"Pedir la dimisión cuando lo que hay son una serie de declaraciones hablando en estos términos del Gobierno de España también debería ofendernos a todos", asevera Pilar Velasco, quien añade que "lo que ocurre es que Milei no es un político homologable a cualquier demócrata en Europa". De hecho, incluso el propio Feijóo tardó tiempo en felicitarle a través de su cuenta de X. En cambio, Abascal, fue el primero. "Tanto Milei como Abascal forman parte de esta liga de ultraderecha que complican muchísimo la política española y europea, así que, cuidado con dónde nos posicionamos todos porque Milei no está en el eje del bien de Europa", concluye Pilar Velasco su intervención hablando de Javier Milei, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de la noticia.