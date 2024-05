Pedro Sánchez asegura que sus días de reflexión han servido para volver con más fuerza, un paréntesis tras el que alerta de los peligros de la desinformación, de los bulos y del avance de la ultraderecha.

No obstante, hay quien afirma en el PSOE, en privado, que se han mostrado las debilidades de una formación que parece no tener un 'plan b'.

Este terremoto político ha agitado el tablero en plena campaña de las elecciones catalanas y son los propios aliados independentistas de investidura quienes ahora afean al Presidente del Gobierno su actitud y empiezan a hablar de 'debilidad'.

Al respecto, Pilar Velasco sostiene que "el 12 de mayo lo condiciona todo" y descarta que "el bloque de investidura esté más dividido", sino que se encuentra "en campaña electoral".

Pilar Velasco apunta que "a ERC se le juntan varias debilidades" como "la posibilidad de que Junts le supere y quede en tercer puesto", también "la división en su electorado entre quienes prefieren que ERC pacte con el PSC y quienes prefieren que pacte con Junts". Además, también destaca que hay que sumar "la gestión de gobierno".

Sobre Junts, subraya las palabras de Salvador Illa "cuandoha verbalizado que el pacto con Junts es posible", es decir, "que no hay cordón sanitario por parte del PSC en hacer una 'socioconvergencia'".

Ante esta posibilidad, Pilar Velasco sostiene que "no es un escenario completamente descartable" y añade sería interesante "ver qué pasa" con las negociaciones en caso de que "Junts quedara segundo y Puigdemont dejara la política, como anunció".

"Esto que parecía imposible es otro escenario más en un contexto en el que no hay que olvidar el posible bloqueo porque Puigdemont ha hablado de 'guantes de látex' -criticando a Pedro Sánchez-, que me ha recordado mucho a aquello de 'no investiré nunca a Pedro Sánchez' y se le invistió", ha zanjado.