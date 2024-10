Pilar Gómez y Chapu Apaolaza fueron protagonistas de un intenso debate en laSexta Xplica a raíz de los audios que salieron a la luz de Bárbara Rey y Juan Carlos I. Apaolaza defendió que "el rey podrá estar con quien quiera", a lo que Gómez le respondió que no con su dinero. Por su parte, el periodista defendió que el emérito "solo tiene que dar explicaciones a su mujer, y es un asunto privado entre la reina y él". "No, porque este señor lleva una seguridad que pagamos todos", le dijo entonces Gómez. Para Apaolaza, el rey Juan Carlos "no estaba haciendo nada mal contra España", una opinión que no comparte su compañera de profesión, quien criticó que "estaba gastando el dinero donde debe".

En ese momento, Esteban Urreiztieta comentó que "el jefe del Estado puso en marcha todo el aparato del Estado para cortocircuitar el chantaje". "Hubo una operación, y eso forma parte de la historia negra de España. Esa historia la hemos visto de manera reciente. El mismo guion de Bárbara Rey lo hemos visto con Corinna", apuntó, tras lo que Pilar Gómez lamentó que el emérito "no ha aprendido nada". "(Lo que ocurrió con Bárbara Rey, luego lo vimos con Corinna. No ha aprendido nada y ha dicho que no pasa nada, que otra vez se lo pagan", criticó la periodista.