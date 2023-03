Javier Cid, periodista de 'El Mundo', contó en laSexta Xplica que sufrió "bullying hace muchísimos años, cuando ni se sabía lo que era". "A mí me hicieron de todo, cosas muy heavies y nadie hizo nada", lamentó el periodista.

Así, Cid destacó que "ahora hay protocolos, hay psicólogos y psiquiatras", pero que cuando él fue "víctima de bullying a los 12 años", tuvo "que aguantar lo inaguantable durante meses, y ahí nadie hacia nada". "Yo me lo comía solo", expresa.

En este sentido, el periodista manifestó que "ahora parece que se quiere poner letra a todo y diagnosticarlo todo". "Yo hace poco fui a un psicólogo porque no podía dormir y me pasaban cosas, como perder el DNI ocho veces en un año. Además, tuve un accidente de coche. El psicólogo me hizo un test y me diagnosticó trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Le ponen el nombre, te dan la pastillita y a tu casa", criticó.