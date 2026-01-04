Pedro Rodríguez: "Lo que Le Pen ha hecho es darle una patada a Trump en el trasero de la UE"

El profesor en Relaciones Internacionales ha pedido que no se le atribuyan a la ultraderechista francesa "unos méritos que no existen" por haber condenado las acciones estadounidenses en Venezuela.

Marine Le Pen ha condenado la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela porque "la soberanía de los estados nunca es negociable". Unas palabras a las que ha restado importancia Pedro Rodríguez explicando que su mensaje "no va por la Casa Blanca, está hablando de Bruselas.

La ultraderechista francesa, a diferencia de muchos líderes internacionales incluido el presidente de su país (Emmanuel Macron), ha defendido la soberanía de Venezuela en el ataque estadounidense de este sábado: "Había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro; Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable".

"Ante esta situación, solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir, soberana y libremente, el futuro que desean forjar como nación", ha publicado en sus redes sociales.

No obstante, sus palabras esconden un motivo para Pedro Rodríguez: "Lo que Marine Le Pen ha hecho es darle una patada a Trump en el trasero de la UE. Cuando ella reivindica la importancia y lo sagrado de la soberanía nacional, ella no está hablando de la Casa Blanca, está hablando de Bruselas".

"El 'Hacer Francia grande de nuevo' pasa por cuestionar el multilateralismo y la cesión de soberanía a Bruselas. Me llama la atención que nos haya parecido muy rotundo el pronunciamiento, pero es muy rotundo contra la esencia de Europa, que es su integración e implicación en el proyecto europeo. No hay que confundir ni sobredimensionar unos méritos que no existen", ha sentenciado el profesor en Relaciones Internacionales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.